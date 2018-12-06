2018-12-06T11:11:32+03:00
Авто

Воронежцев предупредили об опасно открытом люке в центре города

Его приметили автомобилисты на улице Платонова
Юлия ТЕРНОВА
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Скриншот поста. Автор фото Александр ВасильевСкриншот поста. Автор фото Александр Васильев
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Горожане жалуются на опасно открытый люк посреди проезжей части в центре Воронежа. Возмущенный автомобилист сделал пост в сообществе "Типичный Воронеж", предупреждая других водителей. Если в отверстие попадет колесо автомобиля, это может спровоцировать аварию. Расположен люк напротив дома № 19 на улице Платонова.

Как сообщил автор поста, он уже провобовал обращаться в районную управу и другие инстанции. Какие - он не уточняет. По его словам, обращения результата не дают.

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