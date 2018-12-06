2018-12-06T11:03:23+03:00
Общество

Сбербанк предлагает комплексное решение по финансированию проектов долевого строительства

Запущен пилот комплексного решения по новой схеме финансирования долевого строительства — с использованием счетов эскроу
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Теперь, если строительный проект реализуется в одном из 11 субъектов РФ, в том числе и в Воронеже, застройщик может выбрать одну из трех схем: стандартную; со снижением ставки по ипотеке для покупателей на 1,6 п. п.; со снижением ставки по ипотеке для покупателей на 0,8 п. п.

Счет эскроу — специальный счет условного депонирования, на который покупатель квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику после передачи квартиры. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств со счета эскроу возможно только при условии завершения строительства объекта недвижимости. При этом доход, получаемый от размещения средств покупателей квартир, используется для снижения ставки застройщику.

- Предложение с использованием скидок на ипотечные кредиты может быть интересно для проектов, в которых необходимо стимулировать продажи, - рассказал первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин. - Мы уже ведем переговоры с несколькими застройщиками, готовыми поучаствовать в пилоте, которые хотят апробировать сразу несколько схем на разных проектах.

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