2018-12-06T11:44:48+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» одолел аутсайдера и приблизился к зоне плей-офф

«Ураганные» потратили много нервов, чтобы победить на данный момент худшую команду лиги
Юрий КОЗЛОВ
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Борьба первые два периода шла очень упорная.Борьба первые два периода шла очень упорная.Фото: с сайта ХК «Буран»
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В первом периоде команды показали друг другу, что поднаторели в реализации большинства. Сначала Сидляров подправил шайбу в ворота, затем Софьин сравнял счет – 1:1. Игра в догонялки продолжилась во второй 20-минутке. Уже на ее старте Мурзин забрасывает шайбу уже в равных составах, и почти тут же точным броском ему отвечает Коротков – 2:2.

После этого гости совсем перестали успевать за «ураганными», и, как следствие посыпались удаления. Их хладнокровной реализовал Сидляров на 36 минуте, оформив дубль. Шантыка отличился при розыгрыше лишнего в середине третьего периода. И почти тут же Мурзин снял все вопросы о победителе этого матча, также сделав дубль – 5:2.

«Буран» занимает 21 место с 20 очками, от зоны плей-офф «ураганных» отделяют четыре очки. Впереди домашняя игра 7 декабря с «Соколом» из Красноярска. Сибиряки занимают 14 место с 34 очками. Матч начнется в 19.00.

- Игра все показала, два периода еще держались, четвертая игра у нас – видно усталость накопилась, - сказал после матча Олег Днепровский, и. о. главного тренера «Ермака». - В третьем периоде пошли ошибки, удаления, соответственно, такой результат. Будем трудиться дальше. Если нету мастерства у игроков, то здесь мотивируй-не мотивируй, как ни разговаривай, как ни учи их, все равно они отстают по интеллекту игровому.

Главный тренер «Бурана» Александр Трофимов, напротив, в целом был доволен:

- Полностью владели инициативой, единственное, что в третьем периоде у нас много моментов переросло в голы, и команда раскрепостилась.

- В первом и втором периоде с чем связано такое количество ошибок в обороне?

- Как такового брака-то, может, и не было, просто на фоне того, что счет был такой скользкий, это бросалось в глаза. Таких уж грубых и сверхъестественных ошибок не было. Забивая свои моменты, можно просто играть игру спокойно.

- Как вам новичок из «Динамо» - Петрунин?

- Тяжело входил в игру, может, волновался.

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