2018-12-06T11:44:48+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» одолел аутсайдера и приблизился к зоне плей-офф

«Ураганные» потратили много нервов, чтобы победить на данный момент худшую команду лиги
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Борьба первые два периода шла очень упорная.Борьба первые два периода шла очень упорная.Фото: с сайта ХК «Буран»
Изменить размер текста:

В первом периоде команды показали друг другу, что поднаторели в реализации большинства. Сначала Сидляров подправил шайбу в ворота, затем Софьин сравнял счет – 1:1. Игра в догонялки продолжилась во второй 20-минутке. Уже на ее старте Мурзин забрасывает шайбу уже в равных составах, и почти тут же точным броском ему отвечает Коротков – 2:2.

После этого гости совсем перестали успевать за «ураганными», и, как следствие посыпались удаления. Их хладнокровной реализовал Сидляров на 36 минуте, оформив дубль. Шантыка отличился при розыгрыше лишнего в середине третьего периода. И почти тут же Мурзин снял все вопросы о победителе этого матча, также сделав дубль – 5:2.

«Буран» занимает 21 место с 20 очками, от зоны плей-офф «ураганных» отделяют четыре очки. Впереди домашняя игра 7 декабря с «Соколом» из Красноярска. Сибиряки занимают 14 место с 34 очками. Матч начнется в 19.00.

- Игра все показала, два периода еще держались, четвертая игра у нас – видно усталость накопилась, - сказал после матча Олег Днепровский, и. о. главного тренера «Ермака». - В третьем периоде пошли ошибки, удаления, соответственно, такой результат. Будем трудиться дальше. Если нету мастерства у игроков, то здесь мотивируй-не мотивируй, как ни разговаривай, как ни учи их, все равно они отстают по интеллекту игровому.

Главный тренер «Бурана» Александр Трофимов, напротив, в целом был доволен:

- Полностью владели инициативой, единственное, что в третьем периоде у нас много моментов переросло в голы, и команда раскрепостилась.

- В первом и втором периоде с чем связано такое количество ошибок в обороне?

- Как такового брака-то, может, и не было, просто на фоне того, что счет был такой скользкий, это бросалось в глаза. Таких уж грубых и сверхъестественных ошибок не было. Забивая свои моменты, можно просто играть игру спокойно.

- Как вам новичок из «Динамо» - Петрунин?

- Тяжело входил в игру, может, волновался.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В воронежской квартире, пережившей потоп, могут разнести санузел
В Воронеже поставили новые таблички с обозначением зон платных парковок
В начале 2019-го на пенсию уходит первый зам прокурора Воронежской области
Россельхознадзор нашел итальянский и французский сыр на Центральном рынке в Воронеже
В Воронежской области открылась новая рентгеноперационная
В Воронеже раскрыли, сколько же зарабатывают директора магазинов
Сотни воронежских автомобилистов жалуются на потерю коэффициента "бонус-малус"
Первый парень на деревне: воронежец ограбил старушку и купил спортивки, смартфон и "Ладу"
Воронежцев предупредили об опасно открытом люке в центре города
Сбербанк предлагает комплексное решение по финансированию проектов долевого строительства
В Воронеже дети выдумали историю про тонущего друга и вызвали спасателей
В Воронеже пройдет гала-концерт международного фестиваля «Возьмемся за руки, друзья!»
В ночь на 6 декабря с улиц Воронежа вывели полторы тысячи кубометров снега
Каток на площади Ленина в Воронеже заработает 15 декабря
Девятый Платоновский фестиваль в Воронеже откроет воздушный балет из Испании
Воронежцам покажут нереальные картины Александра Ворошилина
Уже месяц собака ждет своего заболевшего хозяина под дверями больницы в Воронежской области
В девятом Платоновском фестивале в Воронеже примут участие артисты из 12 стран мира
В Воронеже очередной гаишник попался на взятке
В Воронеже после ремонта УК начался потоп в квартире
В Воронежской области в реабилитационном центре для детей работал бывший уголовник
Девушка из села под Воронежем стала «Героем дня» проекта «Гордость России»
Воронежские спасатели просят горожан не выходить на тонкий лед водохранилища
Под Воронежем грузовик врезался в надземный пешеходных переход: пострадали двое
Губернатор Воронежской области попросил питерцев не обижаться из-за имени аэропорта
В Воронежской области объявили желтый уровень опасности погоды
В Воронеже без горячей воды с утра остаются три многоэтажки
На выезде из Воронежа поймали неадекватного питерца, устроившего ДТП на проспекте Революции