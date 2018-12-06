2018-12-06T10:22:59+03:00
Происшествия

В Воронеже дети выдумали историю про тонущего друга и вызвали спасателей

Мужчина, который выбежал помогать, сам объяснялся с прибывшими сотрудниками службы спасения
Юлия ТЕРНОВА
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Родителям стоит провести с детьми беседу о ложных вызовах и ответственности за нихРодителям стоит провести с детьми беседу о ложных вызовах и ответственности за нихФото: Валерия ВЕРХОРУБОВА
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Скоро начнутся новогодние каникулы, и дети будут предоставлены сами себе. В преддверии длинных выходных аноним обратился к родителям воронежской детворы через паблик "Типичный Воронеж". Он рассказал, как ему пришлось отвечать за ложный вызов перед спасателями из-за шутки детей. Группа ребят заставила мужчину всполошиться и бежать к водоему спасать их несуществующего друга, якобы провалившегося под лед. При этом отзывчивый мужчина успел дать сестре распоряжение набрать номер экстренных служб. Отметим, что автор поста - бывший пожарный. Видимо, работа привила ему инстинкт спасать, не раздумывая:

- Сижу полусонный после ужина. Практически сплю. Забегает соседская ребятня 10-11 лет (калитка открыта, живу в частном доме на горе, собака их знает) и взахлеб кричит что-то типа: "Лед, люди, помогите!". Я не приходя в себя на ходу надеваю штаны, куртку, ботинки: в пожарной охране научили. Бегу. Сам сестре указаний раздал кому звонить, что говорить. Я кричу: "Кто на помощь звал?" Вижу, замешкались, молчат. В итоге это они шутили. Я, конечно, перезвонил и сообщил, что вызов ложный. Но через час спасатели к моему дому все же приехали, пришлось общаться.

В конце автор задал главный вопрос, обращенный к общественности:

- Ваши дети дома? Знают ли они про поведение на водоемах зимой и при ЧС?

От себя добавим: знают ли ваши дети, что ложный вызов может лишить шансов спастись того, кому действительно нужна помощь?

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