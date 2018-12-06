2018-12-06T09:48:29+03:00
Общество

В Воронеже пройдет гала-концерт международного фестиваля «Возьмемся за руки, друзья!»

Песни и танца народов мира исполнят 6 декабря
Белоглазова Марина
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фото: пресс-служба мэрии.фото: пресс-служба мэрии.
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Международный фестиваль песни и танца народов мира «Возьмемся за руки, друзья!» проводится в Воронеже ежегодно с 2001 года. Главными организаторами мероприятия выступают управление культуры администрации города и Институт международного образования ВГУ.

Фестиваль приурочен к международному Дню студента и традиционно проходит под девизом: «За международное согласие, против расизма и насилия!». Таким образом, он призван формировать толерантное отношение к представителям других национальностей и конфессий в современном обществе.

Подробнее читайте в материале...

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