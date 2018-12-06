2018-12-06T09:49:56+03:00
Недвижимость

В ночь на 6 декабря с улиц Воронежа вывели полторы тысячи кубометров снега

Город чистили 179 машин
Юлия ТЕРНОВА
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В ночь на 6 декабря на улицах Воронежа снег убирали 179 машин. В итоге вывезли городские коммунальные службы больше полутора тысяч кубометров. По данным мэрии, убирали снег и с платных парковок в центре.

- В результате за ночь было израсходовано свыше двух тысяч тонн песко-соляной смеси, что позволило не допустить образования на дорогах опасного наката и льда, - сообщает пресс-служба мэрии.

Администрация города обращается к водителям:

- Просим быть предельно внимательными на дорогах, особенно, когда на них работает спецтехника. Зачастую спешащие водители начинают маневрировать между КДМ, перестраиваться и подрезать, которые достаточно медленно идут в звене, подметая дорогу. Это опасно и безответственно, особенно, ночью – механизаторы работают в сложных условиях, из-за навесного оборудования и снегопада видимость значительно ухудшена! Не мешайте работе спецтехники – она ведется для вашей безопасности!

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