2018-12-06T08:55:20+03:00
Общество

Каток на площади Ленина в Воронеже заработает 15 декабря

Об этом сообщает департамент физкультуры
Юлия ТЕРНОВА
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На улице стоит зимняя погода, но каток на площади Ленина в Воронеже пока не начал свою работу. Мы поинтересовались в областном департаменте физкультуры и спорта, когда ждать открытия. Нас заверили, что покататься на коньках у здания правительства, под главной елкой Воронежа, можно будет с 15 декабря. Тогда заработают взрослый и детский катки. Конечно, в департаменте физкультуры делают оговорку, что если погода к 15 числу преподнесет нам сюрприз в виде оттепели, то этого может и не случиться. Напомним, что традиционно вход на каток на площади бесплатный, а вот прокат коньков придется оплатить.

Примерно в это же время ожидается открытие катка в парке "Орленок", где вход будет бесплатным. В начале надели только-только начали пускать первых посетителей на катания в "Алых парусах" и центральном парке.

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