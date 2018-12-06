2018-12-06T08:05:16+03:00
Звезды

Девятый Платоновский фестиваль в Воронеже откроет воздушный балет из Испании

Представление уличного театра пройдет на Адмиралтейке
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Открытие девятого Платоновского фестиваля, который пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня 2019 года, станет самым масштабным и зрелищным мероприятием в его программе. Форум искусств стартует при большом скоплении публики, под открытым небом: на Адмиралтейской площади выступит уличный театр Grupo Puja с представлением DoDoLand.

- Более 20 лет постановки воздушного балета этого уличного театра виртуозно расширяют границы восприятия зрителя, нарушая законы гравитации, - отметили в дирекции Платоновфеста. - Артисты из Испании дважды покажут свое шоу.

Напомним, на Платоновфесте в 2019-м выступит более 500 артистов из12 стран мира. Театральная программа фестиваля представлена 11 зарубежными и шестью российскими театрами. Всего в рамках форума искусств состоится 39 показов спектаклей.

В рамках музыкальной программы пройдут 11 концертов, в том числе академической музыки и направления World Music (Музыка мира).

В ближайшее время программу мероприятий обсудят с представителями творческой общественности региона и членами Попечительского совета Международного Платоновского фестиваля искусств.

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