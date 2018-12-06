2018-12-06T07:01:38+03:00
Звезды

Воронежцам покажут нереальные картины Александра Ворошилина

Выставку можно посмотреть бесплатно до 27 декабря в торговом центре
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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«Галерея в «Галерее» открывает новую выставку. С 7 декабря на втором этаже атриума третьей очереди Центра Галереи Чижова можно увидеть работы известного воронежского художника Александра Ворошилина. Экспозиция «Путешествие во времени» представит горожанам 15 живописных полотен Александра Ворошилина, выполненных в 2018 году. Это серия задумчивых, иносказательных, порой философских работ, которые переносят зрителей между городами, странами, мирами - подчеркнуто реальных вещей и полуреальных, сотканных воображением автора.

Выставка открывается 7 декабря в 17.00. Выставку можно посмотреть ежедневно с 10.00 до 22.00 бесплатно - до 27декабря.

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