В девятом Платоновском фестивале в Воронеже примут участие артисты из 12 стран мира
На гастроли приедут более 500 деятелей искусств
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Стали известны некоторые подробности о проведении девятого Платоновского фестиваля. Напомним, форум искусств пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня 2019 года.
Дирекция Платоновфеста уже разработала программу, худрук Михаил Бычков представил ее губернатору Воронежской области.
Ожидается, что в очередном фестивале примут участие более 500 артистов из 12 стран мира: Бельгии, Грузии, Германии, Франции, США, Великобритании, Швейцарии, Израиля, Южной Кореи, Новой Зеландии, Испании, России. В программе IX Платоновфеста события запланированы в направлениях «Театр», «Музыка», «Выставки», «Литература» и других.