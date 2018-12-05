В Воронеже очередной гаишник попался на взятке

СЕГОДНЯ 20:42 2018-12-05T20:48:31+03:00

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 40-летнего инспектора ГИБДД из Ольховатского района. Точнее, бывшего инспектора.

В конце марта 2018 года полицейский остановил машину. Предполагая, что водитель пьяный, инспектор попросил его пройти медосвидетельствование. Тот отказался. Тогда полицейский потребовал 20 тысяч рублей за то, чтобы он не составлял протокол.

Водитель согласился. Вечером его отец подвез четыре тысячи рублей и договорился, что потом добавит только 10 тысяч. Стало быть, аппетиты гаишника понизились до 14-ти. В итоге при передаче оставшейся суммы 13 апреля инспектора задержали, и вскоре уволили из полиции.

- Бывший полицейский свою вину не признал. Однако есть достаточно доказательств – показания свидетелей, протоколы обысков и осмотров, результаты судебных экспертиз. По ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы, - рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Вадим Стрижаков.

Напомним, что 22 ноября в служебном кабинете задержали заместителя командира отдельного батальона ДПС УМВД России по Воронежу. Начальника обвиняют в том, что он требовал с подчиненных платить ему от 500 до 2 тысяч рублей в день с экипажа. Послушных ставил на «хлебные» места дорог, непокорных задвигал на совсем богом забытые участки.