В Воронеже после ремонта УК начался потоп в квартире

5 Дек. 20:10 2018-12-05T20:20:22+03:00

Жители верхнего этажа дома № 31 по улице Летчика Колесниченко уверены - именно из-за работы коммунальщиков к ним на пол льется вода [видео]

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В паблике «Типичный Воронеж» разместили видео потопа в квартире дома № 31 на улице Летчика Колесниченко. Воду собирают с пола, но ее поток весьма бурный, и ее скопилось там немало. Пользователи предлагают выключить свет во избежание короткого замыкания и пожара.

Девушка, живущая в квартире на верхнем этаже, рассказала, что в подъезде водяные трубы – аварийные. Около пяти часов вечера в среду, 5 декабря, она услышала, что наверху, на техэтаже кто-то ходит. А вскоре с потолка хлынула вода. Естественно, жильцы квартиры бросились на техэтаж. Там после уговоров открыли, и рабочие проронили: «Мы хотели посмотреть». Увидев, что творится в квартире, быстро ретировались.

Жильцы вызвали экстренную службу. Итог визита – вода стала течь гораздо меньше, зато она теперь горячая. Девушка, живущая в квартире, грустно шутит, что есть надежда, что к ночи вся вытечет.