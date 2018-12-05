2018-12-05T20:20:37+03:00
Общество

В Воронежской области в реабилитационном центре для детей работал бывший уголовник

И это было далеко не единственное нарушение закона в этом образовательном учреждении
Юрий КОЗЛОВ
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Проверка прокуратуры области в Калачеевском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних вскрыла много нарушений закона.

К примеру, в центре трудился сотрудник, привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление против здоровья населения и общественной нравственности. Его взяли на работу без решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о допуске к педагогической деятельности.

Кроме того, администрация центра допускались нарушения в организации профилактической работы с подростками и их представителями.

Были факты помещения детей в учреждение при отсутствии законных оснований. Также обнаружил нарушения норм санитарно-эпидемиологического законодательства и правил пожарной безопасности.

Прокуратура области внесла представление в департамент социальной защиты Воронежской области об устранении нарушений закона. Виновных сотрудников учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.

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