Девушка из села под Воронежем стала «Героем дня» проекта «Гордость России»

5 Дек. 19:17 2018-12-05T19:23:13+03:00

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В среду, 5 декабря, «Героем дня» федерального проекта «Гордость России» стала жительница села Нижнее Турово Нижнедевицкого района Алена Солнечникова.

Женщина, работающая инспектором по налогам и ведущая воинский учет в сельской администрации, в двух ЧП действовала как заправский пожарный. В первый раз она ехала забирать ребенка из детского сада из соседнего села и увидела, как горит «Волга». Она остановилась, забежала в стоявший рядом гараж. Там был хозяин машины, пожилой человек. Он немного растерялся, а Алена – нет. Она решила отбуксировать «Волгу» подальше от села – вдруг взорвется. О том, что сама может погибнуть, как-то не думала.

- Тяжело было очень, так как передние колеса уже обгорели, и машина ехала на железных дисках, - говорит Алена Солнечникова. - Мне удалось утащить ее подальше от жилых домов и людей, до середины поля. Она уже вся была огнем охвачена, салон горел. Я отъехала на безопасное расстояние и начала звонить в администрацию, фермеру. Фермер приехал с трактором и бочкой, начал тушить, потом пожарные приехали на двух машинах и потушили пламя. Слава Богу, взрыва не произошло.

Алена также вспомнила, что зимой вместе с мужем помогла тушить горевший сарай односельчанину. Забрасывали огонь снегом, заливали водой. В итоге удалось спасти скот, да и крышу сарая в итоге удалось отремонтировать.

«Герой дня» из Нижнедевицкого района живет скромно. Алена рассказала, что недавно в ее Нижнем Турово закрыли школу. Так что детей – дочку в школу, четырехлетнего сына – в детсад – приходится возить в соседнее село.