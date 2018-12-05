Воронежские спасатели просят горожан не выходить на тонкий лед водохранилища
Воронежские спасатели просят горожан воздержаться от прогулок по водохранилищу в ближайшие дни. Дело в том, что согласно прогнозам, возможны потепление, а также снег и морось. Это может сказаться на толщине и прочности льда - под снежным одеялом подводные течения быстрее подмывают замерзший слой.
- Если все-таки решите порыбачить на льду, имейте при себе средства спасения: спасжилеты, веревки, острые предметы которые помогут зацепиться за лед. Не выходите на лед в одиночку и в темное время суток, когда вы не можете визуально оценить ледовую обстановку и быть на виду у других рыбаков, - добавляют в пресс-службе управления.
Сейчас толщина льда на водохранилище колеблется от 0 до 20 см:
- у Северного моста - 0-5 см
- у Чернавского моста - 0-13 см
- в «Алых парусах» - 15-20 см
- у ВОГРЭСа - 0-15 см
- в парке «Дельфин» - 0-13 см
- у Адмиралтейской площади - 0-11 см
Промоины: по руслу реки, под всеми мостами (Чернавским, Северным, ВОГРЭС), в районе ТЭЦ-1, под опорами ЛЭП.
Ткже спасатели напоминают, что при возникновении ЧС, следует звонить по телефону «112».