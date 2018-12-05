2018-12-05T18:45:02+03:00
Происшествия

Под Воронежем грузовик врезался в надземный пешеходных переход: пострадали двое

Кузов машины самопроизвольно открылся
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.фото: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.
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ЧП случилось сегодня около пяти часов вечера в Рамонском районе на 498 км автодороги М-4 «Дон». 34-летний житель Аннинского района двигался на «Ивеко» в южном направлении. В какой-то момент кузов самопроизвольно открылся, из-за чего и оказался поврежден надземный пешеходный переход.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, в результате ДТП пострадали водитель грузовика и 32-летний пассажир. Угрозы обрушения перехода нет. Сейчас сотрудники ГИБДД в ручном режиме занимаются регулированием движения на этом участке дороги, чтобы на федеральной трассе не образовалось заторов.

пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

Напомним, в 12 июля на улице Дорожной грузовик, который вез на трале экскаватор и трактор, на скорости протаранил пролет путепровода. Верхушка экскаватора вошла в бетон. К счастью, никто не пострадал. Кроме, конечно, экскаватора.

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