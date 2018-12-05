Губернатор Воронежской области попросил питерцев не обижаться из-за имени аэропорта

5 Дек. 18:32 2018-12-05T19:23:30+03:00

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Не утихают страсти по поводу присвоения имени Петра I воронежскому аэропорту. Напомним, главным конкурентом в сражении за право называться гаванью первого императора России был Санкт-Петербург. В итоге в Воронеже за Петра I отдали 59% голосов, в Питере – 47%. Любопытно, что не на стороне большинства оказался мэр столицы Черноземья Вадим Кстенин. Он хотел, чтобы аэропорт назывался именем нашего земляка Константина Феоктистова.

В соцсетях между тем некоторые пользователи выражали сомнения, не «подкручивали» ли голоса в Воронеже. Градус эмоций решил немного погасить губернатор Воронежской области Александр Гусев:

- Я очень рад, что в конкурентном состязании победил Петр I. Это справедливо. Ведь наш город наряду с Санкт-Петербургом имеет самое непосредственное отношение к зарождению Военно-Морского Флота России, проходившее под руководством Петра I. А петербуржцев очень просим не обижаться. Борьба была честной, а голосование – объективным.

Кстати, ночью 4 декабря на выезде из Воронежа задержали неадекватного питерца, устроившего ДТП на проспекте Революции. Может, так из-за Петра I расстроился?