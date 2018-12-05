2018-12-05T19:23:30+03:00
Общество

Губернатор Воронежской области попросил питерцев не обижаться из-за имени аэропорта

Столица Черноземья обскакала Северную в голосовании за Петра I
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Воронежский аэропорт вызывает бурю виртуальных эмоций.Воронежский аэропорт вызывает бурю виртуальных эмоций.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Не утихают страсти по поводу присвоения имени Петра I воронежскому аэропорту. Напомним, главным конкурентом в сражении за право называться гаванью первого императора России был Санкт-Петербург. В итоге в Воронеже за Петра I отдали 59% голосов, в Питере – 47%. Любопытно, что не на стороне большинства оказался мэр столицы Черноземья Вадим Кстенин. Он хотел, чтобы аэропорт назывался именем нашего земляка Константина Феоктистова.

В соцсетях между тем некоторые пользователи выражали сомнения, не «подкручивали» ли голоса в Воронеже. Градус эмоций решил немного погасить губернатор Воронежской области Александр Гусев:

- Я очень рад, что в конкурентном состязании победил Петр I. Это справедливо. Ведь наш город наряду с Санкт-Петербургом имеет самое непосредственное отношение к зарождению Военно-Морского Флота России, проходившее под руководством Петра I. А петербуржцев очень просим не обижаться. Борьба была честной, а голосование – объективным.

Кстати, ночью 4 декабря на выезде из Воронежа задержали неадекватного питерца, устроившего ДТП на проспекте Революции. Может, так из-за Петра I расстроился?

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже и области не могут найти 16-летнюю Яну карпову
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты