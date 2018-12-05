2018-12-05T19:24:08+03:00
Общество

В Воронежской области объявили желтый уровень опасности погоды

В Гидрометцентре России предупреждают о сильном тумане и гололеде
Юрий КОЗЛОВ
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В такую погоду лучше без особой нужды не выезжать из дома.В такую погоду лучше без особой нужды не выезжать из дома.Фото: Александр ГЛУЗ
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Гидрометцентр России объявил о желтом уровне опасности погоды в Воронежской области. На сайте главного погодного ведомства вывесили предупреждение о сильном тумане, который, по прогнозам, продлится около суток.

Кроме того, примерно с девяти часов вечера 5 декабря ожидается сильный мокрый снег и, как следствие, гололед на дорогах. Водителям имеет смысл без большой нужды не пускаться в дорогу.

Напомним, в Воронежском гидрометцентре ранее предупреждали о сильном снегопаде вечером 5 декабря, отметив, что в ближайшие недели ожидается сшибка ряда циклонов над нашей областью. Так что нормальной зимней погоды нам пока не видать. В гидрометцентре пояснили, что в декабре температура будет несколько выше нормы. А значит, дороги периодически будут «раскисать».

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