В Воронежской области объявили желтый уровень опасности погоды
Гидрометцентр России объявил о желтом уровне опасности погоды в Воронежской области. На сайте главного погодного ведомства вывесили предупреждение о сильном тумане, который, по прогнозам, продлится около суток.
Кроме того, примерно с девяти часов вечера 5 декабря ожидается сильный мокрый снег и, как следствие, гололед на дорогах. Водителям имеет смысл без большой нужды не пускаться в дорогу.
Напомним, в Воронежском гидрометцентре ранее предупреждали о сильном снегопаде вечером 5 декабря, отметив, что в ближайшие недели ожидается сшибка ряда циклонов над нашей областью. Так что нормальной зимней погоды нам пока не видать. В гидрометцентре пояснили, что в декабре температура будет несколько выше нормы. А значит, дороги периодически будут «раскисать».