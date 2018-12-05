2018-12-05T18:00:49+03:00
Общество

В Воронеже без горячей воды с утра остаются три многоэтажки

С 10.00 на новую линию переключали 12 домов
Юрий КОЗЛОВ
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Горячую воду пока не вернули в три многоэтажки.Горячую воду пока не вернули в три многоэтажки.Фото: из архива «КП»
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Коммунальщикам не удалось до заявленных 17.00 дать горячую воду во все многоэтажки на улице 9 Января Коминтерновского района. Напомним, краны пересохли в 10.00 в домах №№ 258, 258 а, в., 264, 266, 268 колледж, 270, 272, 274, 276 б, 278 и 302. Причина – перевод на новую водопроводную линию, из-за того, что старая, бесхозная, была сильно изношена.

В управе Коминтерновского района сообщили, что из-за некоторых осложнений, возникших при работе, без горячей воды по-прежнему остаются дома №№ 258, 264 и 266. Там продолжает работать ремонтная бригада. Ориентировочно, горячую воду дадут около 21.00.

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