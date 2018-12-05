2018-12-05T17:28:33+03:00
Происшествия

На выезде из Воронежа поймали неадекватного питерца, устроившего ДТП на проспекте Революции

Судя по поведению, он был под кайфом
Юрий КОЗЛОВ
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Передняя часть "Фольксвагена" была сильно разбита.Передняя часть "Фольксвагена" была сильно разбита.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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30-летний житель Санкт-Петербурга сутки 4 декабря провел за рулем. Причем его состояние менялось в худшую сторону. Если в 2.20 в поселке Новозавидовский Тверской области его задержали, и тестер показал 0,31 мг/л алкоголя, то потом мужчина из Северной столицы и вовсе пустился во все тяжкие. Сначала на проспекте Революции Воронежа он врезался в «Ауди», при этом ДТП записал видеорегистратор. А потом уже в 23.00 на выезде из столицы Черноземья по направлению к Курску его задержали гаишники. Они заметили, что у водителя невнятная речь, он не мог твердо стоять на ногах. В то же время алкоголем не пахло, очень было похоже на наркотический кайф.

В присутствии понятых водителя отстранили от управления автомобилем. Он признался, что, находясь за рулем, выходил в прямой эфир в соцсетях, из-за чего и попал в ДТП на проспекте Революции.

По ст. 12.27 Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» суд приговорил неадекватного питерца к лишению прав на год.

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