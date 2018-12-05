2018-12-05T16:16:21+03:00
Общество

В Воронежской области закроют Садовский сахарный завод

Рабочих обещали перевести на аналогичное производство в поселке Перелешинский Панинского района
Яков СТРОГОВ
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Переработка сахара стартует только в сентябре, поэтому и рабочих скорее всего переведут в поселок Перелешинский.Переработка сахара стартует только в сентябре, поэтому и рабочих скорее всего переведут в поселок Перелешинский.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В группе «Продимекс» приняли решение закрыть Садовский сахарный завод в Аннинском районе. Предприятию 184 года, на нем давно не проводили модернизацию. Руководители полагают, что привести производство в соответствие с современными реалиями будет слишком затратно и неэффективно. Проще говоря, овчинка выделки не стоит.

Рабочих с Садовского переведут на Перелешинский сахарный завод. В отделе кадров этого предприятия сообщили, что пока никого из новых сотрудников не оформляли. И вообще, 15 декабря заканчивается сезон переработки сахара, и на производстве будут делать только ремонт оборудования. Скорее всего, новый персонал будут принимать в сентябре 2019 года, когда на завод будут везти новый урожай сахарной свеклы.

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