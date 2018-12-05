2018-12-05T15:38:35+03:00
Происшествия

В Воронежской области пропал 36-летний мужчина

Он сказал брату, что поедет в Воронеж, и пропал
Юрий КОЗЛОВ
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Виктор Хныкин не отвечает на звонки уже неделю.Виктор Хныкин не отвечает на звонки уже неделю.Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помочь в поисках 36-летнего Виктора Хныкина, жителя поселка Трудовое Новоусманского района. Он поехал с братом в поселок Вишневка Верхнехавского района. Оттуда собирался податься в Воронеж. Брат же вернулся домой, в Трудовое. С 28 ноября Виктор Хныкин перестал отвечать на звонки.

Приметы Виктора Хныкина: рост 170 сантиметров, худощавый, черные волосы, темно-карие глаза. На нем была черная кожаная куртка, серо-зеленые джинсы, черная шапка.

Всех, кто знает о том, где находится Виктор, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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