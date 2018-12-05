2018-12-05T15:20:41+03:00
Общество

В Воронеже задержали 110 килограммов контрафактного шоколада

Компании, пытавшей обманов провезти товар, придется заплатить штраф
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Воронежские таможенники задержали... молочный шоколад. Речь идет о 1020 коробках общим весом немногим более 110 кг. Все это пыталась экспортировать из России одна из отечественных компаний.

На упаковках товара стояло обозначение «Madagascar», сходное до степени смешения с товарным знаком, который зарегистрирован в Госреестре.

- Документов, подтверждающих законность его использования, организацией-экспортером представлено не было. В ходе проверки таможенники обнаружили признаки контрафактности, - комментируют в ГГТИ по СО Воронежской таможни.

Законный правообладатель подтвердил отсутствие у декларанта разрешения на использование данного товарного знака.

Суд в итоге также вынес решение: признать товар контрафактным, а организацию, совершившую правонарушение, привлечь к административной ответственности. Ей придется выплатить штраф в сумме 100 тысяч рублей.

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