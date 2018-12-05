Директор пойдет под суд после гибели 8-летней девочки на школьном дворе в Воронежской области

СЕГОДНЯ 14:56 2018-12-05T14:56:32+03:00

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора Краснолипьевской средней общеобразовательной школа. Она обвиняется в совершении преступления по 2 части статьи 293 УК РФ (халатность).

В прошлом году 27 сентября в этой школе произошло ЧП: 8-летняя школьница, оставшись без присмотра, играла на территории школы. Девочка забралась на статую, расположенную посередине неработающего фонтана. Статуя, не выдержав веса ребенка, надломилась в месте соединения с постаментом, в результате девочка вместе со статуей упала. При падении школьница ударилась головой о бетонное основания фонтана. Ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

- Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения экспертиз и иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемую в совершении данного преступления, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал руководитель Острогожского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Александр Потлов.