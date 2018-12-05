2018-12-05T14:50:21+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина за кражу на 500 рублей может сесть на четыре года

Сожительница просила его не срывать листы железа с пустующего дома, но он женщину не послушался
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские быстро выяснили, кто украл железо.Полицейские быстро выяснили, кто украл железо.Фото: из архива «КП»
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29 ноября к новохоперским полицейским обратилась женщина, работающая в администрации поселка Некрыловский. Она рассказала, что с одного из пустующих домов поселка сорвали часть крыши. Похищенное железо стоило около 1,5 тысяч рублей.

Полицейские задержали по подозрению в краже 44-летнего местного жителя. Он признался, что 20 ноября около 11.30 пришел к чужому дому, залез на крышу и стал срывать кровельное железо. Подбежавшая сожительница пыталась его остановить. Однако мужчина слушать ее не стал, оторвал пять листов железа и утащил к себе домой. Потом он продал их скупщикам металлолома за 500 рублей. Мужчина заявил, что на преступление пошел из-за того, что не может устроиться на работу, и, как следствие, сильно нуждается в деньгах.

- Теперь жителю поселка Некрыловский придется отвечать перед судом по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание, грозящее мужчине, - четыре года лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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