2018-12-05T14:32:54+03:00
Общество

В Воронеже сняли мужчину, занимающегося закаливанием во дворе многоэтажки

Оказалось, что многие горожане практикуют нечто подобное
Олег ИВАНОВ
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Мужчина выливает на себя ледяную водуМужчина выливает на себя ледяную водуФото: соцсети
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На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения в одном из обычных дворов среди многочисленных многоэтажек, можно заметить как воронежец в одних лишь плавках бегает по двору. На часах чуть больше 7 утра. На календаре 5 декабря.

Пробежавшись несколько кругов, мужчина остановился и вылил на себя три ведра с ледяной водой. От одного взгляда не него по телу бегут мурашки. Однако судя по тому, как смотрят на воронежца его соседи, это вполне привычная процедура.

- Не важно где ты живешь, в квартире или в частном доме! Закаляться можно везде, главное, чтобы было желание. Если ты действительно хочешь перестать болеть и нормализовать свое духовное и физическое состояние, начинай закаляться, - такую запись в социальных сетях под своим видео оставил воронежец под псевдонимом Дмитрий Морж.

Интересно, что этот опыт нашел отклик в социальных сетях. Оказывается многие горожане, проживающие в многоквартирных домах, тоже занимаются закаливанием. Другие же только позавидовали такой крепости организма.

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