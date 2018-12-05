2018-12-05T14:32:54+03:00
Общество

В Воронеже сняли мужчину, занимающегося закаливанием во дворе многоэтажки

Оказалось, что многие горожане практикуют нечто подобное
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Мужчина выливает на себя ледяную водуМужчина выливает на себя ледяную водуФото: соцсети
Изменить размер текста:

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения в одном из обычных дворов среди многочисленных многоэтажек, можно заметить как воронежец в одних лишь плавках бегает по двору. На часах чуть больше 7 утра. На календаре 5 декабря.

Пробежавшись несколько кругов, мужчина остановился и вылил на себя три ведра с ледяной водой. От одного взгляда не него по телу бегут мурашки. Однако судя по тому, как смотрят на воронежца его соседи, это вполне привычная процедура.

- Не важно где ты живешь, в квартире или в частном доме! Закаляться можно везде, главное, чтобы было желание. Если ты действительно хочешь перестать болеть и нормализовать свое духовное и физическое состояние, начинай закаляться, - такую запись в социальных сетях под своим видео оставил воронежец под псевдонимом Дмитрий Морж.

Интересно, что этот опыт нашел отклик в социальных сетях. Оказывается многие горожане, проживающие в многоквартирных домах, тоже занимаются закаливанием. Другие же только позавидовали такой крепости организма.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже и области не могут найти 16-летнюю Яну карпову
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты