2018-12-05T14:50:41+03:00
Спорт

Воронежская девушка попала в сборную России по боксу

Алена Степанова заслужила это победами в четырех боях на всероссийских соревнованиях [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Алена Степанова на пьедестале почета.Алена Степанова на пьедестале почета.Фото: cspsk-vrn.ru
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Воронежская спортсменка Алена Степанова выиграла всероссийские соревнования по боксу «Олимпийские надежды». Она выступала в весовой

Алена стартовала сверхубедительно. Бой с Дарьей Новиковой из Магадана завершился досрочно из-за явного преимущества воронежской спортсменки. Затем Алена так же уверенно победила Анастасию Стригунову из поселка Беково Пензенской области, и двух девушек из Челябинска: Элину Ульданову и в финале Карину Аникину.

- Ранее Степанова проигрывала Ульдановой. В этот раз, зная ее слабые места, ее технику, мы основательно подошли к подготовке боя с этой спортсменкой. Преимущество оказалось налицо – встреча завершилась счетом 5:0, - рассказал личный тренер спортсменки Игорь Иванов.

Карина Аникина также не смогла ничего противопоставить напору нашей землячки. Итоговый счет финала тот же, что и в бою с Ульдановой – 5:0 в пользу Алены.

По итогам соревнований Алена Степанова вошла в стартовый состав сборной России по боксу.

На всероссийских соревнованиях Алене не нашлось равных соперниц. Фото: cspsk-vrn.ru

На всероссийских соревнованиях Алене не нашлось равных соперниц.Фото: cspsk-vrn.ru

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