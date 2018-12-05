Воронежская девушка попала в сборную России по боксу
Воронежская спортсменка Алена Степанова выиграла всероссийские соревнования по боксу «Олимпийские надежды». Она выступала в весовой
Алена стартовала сверхубедительно. Бой с Дарьей Новиковой из Магадана завершился досрочно из-за явного преимущества воронежской спортсменки. Затем Алена так же уверенно победила Анастасию Стригунову из поселка Беково Пензенской области, и двух девушек из Челябинска: Элину Ульданову и в финале Карину Аникину.
- Ранее Степанова проигрывала Ульдановой. В этот раз, зная ее слабые места, ее технику, мы основательно подошли к подготовке боя с этой спортсменкой. Преимущество оказалось налицо – встреча завершилась счетом 5:0, - рассказал личный тренер спортсменки Игорь Иванов.
Карина Аникина также не смогла ничего противопоставить напору нашей землячки. Итоговый счет финала тот же, что и в бою с Ульдановой – 5:0 в пользу Алены.
По итогам соревнований Алена Степанова вошла в стартовый состав сборной России по боксу.
На всероссийских соревнованиях Алене не нашлось равных соперниц.Фото: cspsk-vrn.ru