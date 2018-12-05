Сеть цифрового эфирного телевидения запущена в Воронежской области

СЕГОДНЯ 13:51 2018-12-05T13:51:04+03:00

Вот такие приставки понадобятся тем, у кого останутся старые аналоговые телевизоры Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

А это значит, что регион готов уже в начале следующего года отказаться от аналогового сигнала

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Сеть цифрового наземного эфирного телевидения в Воронежской области запущена в полном объеме. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ». Но что это значит? Подробнее о грядущих переменах мы уже писали.

В соответствии с федеральной целевой программой построен 51 объект цифрового эфирного телевидения . Более чем 98% населения региона доступны 20 эфирных телеканалов в цифровом формате. Речь идет о двух «пакетах».

Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс) включает: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр».

Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».

- Цифровое эфирное телевидение имеет ряд неоспоримых преимущества перед аналоговым. В первую очередь, это устойчивость к помехам, высокое качество изображения и звука. Кроме того, оно обеспечивает трансляцию большего количества телевизионных программ при полном отсутствие абонентской платы, - отмечают в РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Правда, для старого аналогового телевизора, кроме антенны, понадобится теперь еще и специальная «цифровая приставка». Стоимость цифровой приставки – от 700 рублей.