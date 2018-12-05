2018-12-05T14:52:57+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина убил 33 коровы, чтобы не платить долг

За это он заплатит штраф
Юрий КОЗЛОВ
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Судебные приставы будут искать другое имущество фермера.Судебные приставы будут искать другое имущество фермера.Фото: из архива «КП»
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Казалось бы, строчка про «33 коровы», кроме песенки из «Мэри Поппинс», никаких ассоциаций не должна вызывать. Увы, теперь эта цифра связана еще и с весьма печальной историей.

Судебные приставы хотели взыскать с 53-летнего главы фермерского хозяйства в Новохоперском районе 680 тысяч рублей в пользу юрлица. У бизнесмена было стадо из 45 коров пород «Абердин-Ангус» и «Краснорябая». Буренки стояли 2,7 миллиона рублей.

Чтобы не платить, предприниматель отдал распоряжение забить 33 коровы и потом продать. Что и было сделано.

На что фермер рассчитывал, непонятно. Судебные приставы узнали про эту нехитрую комбинацию. В итоге фермер был осужден по ч. 1 ст. 312 Уголовного кодекса РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Он заплатит штраф – 15 тысяч рублей. Понятное дело, и его долг в 680 тысяч никуда не делся. Приставы будут искать другое имущество, которое можно было бы арестовать и продать.

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