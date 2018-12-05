В Воронежской области мужчина убил 33 коровы, чтобы не платить долг
Казалось бы, строчка про «33 коровы», кроме песенки из «Мэри Поппинс», никаких ассоциаций не должна вызывать. Увы, теперь эта цифра связана еще и с весьма печальной историей.
Судебные приставы хотели взыскать с 53-летнего главы фермерского хозяйства в Новохоперском районе 680 тысяч рублей в пользу юрлица. У бизнесмена было стадо из 45 коров пород «Абердин-Ангус» и «Краснорябая». Буренки стояли 2,7 миллиона рублей.
Чтобы не платить, предприниматель отдал распоряжение забить 33 коровы и потом продать. Что и было сделано.
На что фермер рассчитывал, непонятно. Судебные приставы узнали про эту нехитрую комбинацию. В итоге фермер был осужден по ч. 1 ст. 312 Уголовного кодекса РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Он заплатит штраф – 15 тысяч рублей. Понятное дело, и его долг в 680 тысяч никуда не делся. Приставы будут искать другое имущество, которое можно было бы арестовать и продать.