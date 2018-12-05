Геймера, напавшего с ножом на девушек, на пять лет отправили в колонию в Воронежской области

5 Дек. 13:24 2018-12-05T13:43:35+03:00

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В истории с 37-летним геймером из Семилук, который напал с ножом на девушек, помешавших ему играть в компьютерные игры, поставлена точка. 5 лет колонии общего режима - такое наказание районный суд счел подходящим для мужчины. И это еще мягкий приговор, ведь изначально судить игромана хотели по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство». Однако позже было решено, что он все-таки не собирался убивать.

Напомним, 15 июля в одном из дворов пьяный мужчина напал с ножом на трех девушек за то, что они мешали ему играть в компьютер. Позже девушки признаются: «Из-за шока не могли убежать».

Нападение могло закончиться трагедией, если бы не смелый поступок проходившего мимо Павла Водопьянова. Он услышал крики о помощи и повалил на землю вооруженного мужчину. Когда геймер попытался сбежать, Павел Водопьянов позвал на помощь своих друзей. Парни скрутили злоумышленника и дождались полицию.

Поступок Павла был отмечен руководством отдела МВД и района.

- Если компьютерные игры перерастают в игроманию, а она считается заболеванием психики и приравнивается к алкоголизму и наркомании, то естественно может повлиять на агрессию, - поясняла «КП-Воронеж» психолог Вероника Рябова. - Человек неадекватно себя ведет, у него возникают яркие эмоциональные вспышки, которые провоцируют его на драки, битье посуды и стен. Люди, больные игроманией, часто погружены в себя, отказываются от общения с другими людьми, перестают есть и спать.

По словам эксперта, помочь больному может только психотерапевт.