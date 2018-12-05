2018-12-05T12:52:36+03:00
Общество

В Воронеже кадровики заявили о дефиците медиков

За год число вакансий выросло на 37%
Олег ИВАНОВ
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Аналитики HeadHunter выяснили, насколько востребованы в Воронеже специалисты в сферах «Медицина» и «Фармацевтика», а также, какую зарплату предлагают работодатели.

В 2018 году число вакансий для медиков выросло на 37% по отношению к 2017 году. Больше остальных оказались востребованы «лечащий врач» (34%), «врач-эксперт» (25%), «клинические исследования» (16%), «младший и средний медперсонал» (15%) и «фармацевт» (10%).

– Что касается соискательских резюме в области «Медицина/Фармацевтика», за 2018 год их число увеличилось на треть, – комментирует директор макрорегиона Юг компании HeadHunter Ирина Веретенникова. – Конкуренция в этой сфере от 2 до 3 человек на одно работное предложение, что говорит о дефиците кадров. Большинство соискателей в возрасте от 26 до 35 лет, 72% из них – женщины. Диплом о высшем образовании имеют 83% кандидатов.

Также исследователи отметили, что средняя зарплата, заявленная в вакансиях для медиков в Воронеже в 2018 году была на уровне 36 300 рублей. Для сравнения: московским специалистам предлагают около 63 700 рублей, петербургским – 49 800 рублей, краснодарским – 42 500 рублей, а волгоградским – 35 600 рублей.

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