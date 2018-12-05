2018-12-05T12:04:07+03:00
Происшествия

В Воронежской области мошенница поменяла пенсионеру 200 тысяч рублей на банкноты «банка приколов»

При этом он был не первой ее жертвой
Олег ИВАНОВ
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Пенсионеры верили "банковской сотруднице"Пенсионеры верили "банковской сотруднице"Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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49-летняя женщина приехала в Россию из одной бывшей республики СССР. Ей нужно было как-то зарабатывать , вот она и решила, что легче всего было бы раздобыть денег у стариков.

20 ноября эта мошенница пришла к 88-летней жительнице города Лиски. Она постучала в дверь квартиры пенсионерки. Та спросила: «Кто пришел?» В ответ старушка услышала, что к ней заглянула сотрудница банка, чтобы обменять старые деньги на новые. Якобы очередная реформа в нашей стране проходит.

Основываясь, видимо, на историческом опыте, пенсионерка поверила и отдала 19 тысяч рублей. В ответ она получила банкноты «банка приколов».

24 ноября мошенница повторила тот же трюк с 82-летним пенсионером. Мужчина «обменял» 10 тысяч рублей. Однако мошенница заметила, что у того гораздо больше сбережений. Пока мужчина вышел в соседнюю комнату, она умыкнула у него 200 тысяч рублей. Их она заменила фальшивками.

- Спустя несколько дней пенсионер посетил финансовое учреждение, где и обнаружил подмену. Было установлено, что женщина передвигается с водителем на автомобиле «Лада». Сотрудники уголовного розыска задержали ее в Лискинском районе, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Кража». Сейчас женщина находится под стражей.

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