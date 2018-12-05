«Агроэко» обещает инвестировать 62 млрд рублей в Воронежскую область

СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-05T11:50:29+03:00

Будут развиваться свиноводство и растениеводческое направление

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По итогам года ГК «Агроэко» инвестирует в свиноводство региона приблизительно 28 млрд рублей. Об этом председатель Совета директоров ГК Владимир Маслов сообщил губернатору Александру Гусеву.

Площадки компании размещены на территории семи районов Воронежской области, в следующем году планируется охватить еще два. До конца года намечен запуск второго комбикормового завода.

В 2019 году начнется строительство шести свинокомплексов и мясоперерабатывающего комбината. Вместе с развитием растениеводческого направления это принесет порядка 34 млрд рублей дополнительных инвестиций. К 2022 году общий объем инвестиций составит 62 млрд рублей.