2018-12-05T11:50:29+03:00
Общество

«Агроэко» обещает инвестировать 62 млрд рублей в Воронежскую область

Будут развиваться свиноводство и растениеводческое направление
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По итогам года ГК «Агроэко» инвестирует в свиноводство региона приблизительно 28 млрд рублей. Об этом председатель Совета директоров ГК Владимир Маслов сообщил губернатору Александру Гусеву.

Площадки компании размещены на территории семи районов Воронежской области, в следующем году планируется охватить еще два. До конца года намечен запуск второго комбикормового завода.

В 2019 году начнется строительство шести свинокомплексов и мясоперерабатывающего комбината. Вместе с развитием растениеводческого направления это принесет порядка 34 млрд рублей дополнительных инвестиций. К 2022 году общий объем инвестиций составит 62 млрд рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже кадровики заявили о дефиците медиков
В Воронеже к поискам 16-летней школьницы подключился Следственный комитет
В Воронежской области мошенница поменяла пенсионеру 200 тысяч рублей на банкноты «банка приколов»
Глава Воронежа голосовал за Феоктистова при выборе имени для аэропорта
В Воронежской области будут судить водителя «Фольксваген Туарег», из-за которого погибли два человека
Ночью в Воронеже столкнулись иномарки: четыре человека госпитализированы
Банк УРАЛСИБ в числе первых российских банков присоединился к новому сервису SWIFT GPI - Global Payments Innovation
Появилось видео задержания в Воронеже попавшегося на взятке замначальника следственной части полиции
Участие в программе «Бизнес класс» приняли 400 000 человек по всей России
В Воронежской области пенсионера переехал поезд
Часть воронежцев готова ввести запрет на Элджея, даже не слышав его песни
В Воронеже часть домов на улице 9 января подключат к новой водопроводной линии
Воронежцы показали на фото местные «белые ночи»
"Дивногорье" заняло 23-е место в рейтинге "любимых народных музеев"
В Воронеже пройдет благотворительная акция "Добрый Новый год"
Девятый Платоновский фестиваль пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня
В Воронеже откроется выставка Сергея Голлербаха
Воронежский спасатель выиграл на "Поле чудес" ноутбук, смартфон, швейную машинку и 2 комплекта постельного белья
На выезде из Воронежа реконструировали участок дороги А-134
Синоптики обещают воронежцам теплый декабрь
Воронежцы попрощаются с земляком, сыгравшим в известных сериалах «Карпов», «След» и «Универ»
Футболист воронежского «Факела» может стать лучшим игроком ноября в ФНЛ
Воронежцев предупредили о грядущих заторах на дорогах из-за ожидаемого снегопада