Глава Воронежа голосовал за Феоктистова при выборе имени для аэропорта

5 Дек. 11:31 2018-12-05T11:32:46+03:00

Будем ждать, когда же теперь наш аэропорт преобразится Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Изменить размер текста: A A

Проект «Великие имена России» определил, что воронежский аэропорта будет назван в честь Петра I. С одной стороны это очевидный итог, ведь изначально было заметно, что император с большим отрывом лидирует в нашем регионе. Но была и другая сторона - нужно было опередить других претендентов. В итоге Воронеже «обыграл» даже Санкт-Петербург.

При этом 5 декабря стало известно, что, например, глава Воронежа Вадим Кстенин голосовал за поименование в честь другого великого человека - уроженца Воронежа, летчика-космонавта, Героя СССР Константина Феоктистова. Несмотря на иной итог конкурса, мэр поздравил руководство аэропорта с обретением нового имени.

- Я рад, что аэропорт получит имя, в нем появится индивидуальность, причем так тесно связанная с Воронежем, ведь Петр I для нашего города безусловно знаковая фигура. У нас есть Петровская набережная, Петровский сквер, памятник императору и даже действующая копия петровского линейного корабля «Гото Предестинация», - поделился Вадим Кстенин.