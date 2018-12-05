2018-12-05T11:05:47+03:00
Происшествия

В Воронежской области будут судить водителя «Фольксваген Туарег», из-за которого погибли два человека

Мужчина набрал большую скорость и не справился с управлением
Олег ИВАНОВ
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35-летний житель Ростовской области полностью признал вину35-летний житель Ростовской области полностью признал винуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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На рассмотрение в Павловский районный суд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Ростовской области. Его обвиняют в нарушении Правил дорожного движения, что привело к смерти двух человек.

2 августа примерно 3:10. Водитель автомобиля «Фольксваген Туарег», тот самый 35-летний житель Ростовской области спешил в Москву.

В официальной формулировке правоохранительных органов звучит, что мужчина «неправильно выбрал скорость движения». В итоге в Павловском районе на 677 км автодороги М-4 «Дон» его автомобиль вынесло на встречную полосу.

«Фольксваген» влетел вначале в автомобиль «Киа Соренто», за рулем которого был 30-летний житель Московской области , а потом в «Дэу Нексию», под управлением 29-летнего жителя Краснодарского края.

- От столкновения автомобиль «Киа Соренто» отбросило на автомобиль «Киа Рио», под управлением 44-летней жительницы Московской области, - комментируют в региональном ГУ МВД.

В результате ДТП водитель «Дэу Нексия» и его пассажирка, 31-летняя жительница Краснодарского края, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водители «Киа Соренто» и «Киа-Рио», а также 19-летняя пассажирка были доставлены в Павловскую районную больницу.

- Как установлено в ходе следствия, водителю «Киа-Соренто» в результате аварии был причинен тяжкий вред здоровью, - отмечают в ГУ МВД.

35-летний житель Ростовской области полностью признал вину. Следов алкогольного опьянения в его крови не обнаружили. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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