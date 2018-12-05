Ночью в Воронеже столкнулись иномарки: четыре человека госпитализированы

5 Дек. 10:52 2018-12-05T11:06:28+03:00

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У дома №7 на улице Комиссаржевской 4 декабря примерно в 23:50 столкнулись автомобили Renault Logan и Chevrolet Aveo . Об этом «КП-Воронеж» сообщили в городском отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла неподалеку от перекрестка: можно предположить, что водители иномарок попросту не разобрались, кто кого должен пропустить в столь поздний час. К сожалению, произошло серьезное столкновение: четыре человека были госпитализированы в воронежскую больницу «Электроника».

У 35-летнего водителя Chevrolet диагностировали перелом пальца правой стопы. Пострадали и две пассажирки этого легкового автомобиля: у 37-летней женщины множественные ушибы и ссадины лица, а у 27-летней - небольшой перелом. У 30-летнего водителя Renault врачи определили ушиб мягких тканей головы и грудной клетки.

Сейчас инспекторам предстоит выяснить все обстоятельства ДТП. Водителям же стоит напомнить о том, что нужно постоянно сохранять концентрацию, даже в поздние часы, когда кажется, что на дороге практически нет машин.