2018-12-05T10:23:24+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания в Воронеже попавшегося на взятке замначальника следственной части полиции

Он будет находиться под стражей как минимум под стражу до 29 января 2019 года
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Замначальника следственной части регионального управления МВД России был на днях задержан и допрошен. Ему придется отвечать по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» (штраф от 2 до 4 миллионов либо от 8 до 15 лет тюрьмы).

- Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2019 года. В ближайшее время следствие планирует предъявление обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.

Напомним, на днях стали известны некоторые подробности этой истории со взяткой. По версии следствия, 36-летний замначальника потребовал передать ему три миллиона рублей за дачу разрешения на уборку урожая арендатору земельного участка, на который был наложен арест. Кроме того, высокопоставленный полицейский за эти деньги предлагал другую помощь.

Полицейского в Воронеже задержали при получении первого миллиона . Суд в Воронеже арестовал замначальника следственной части УМВД России по Воронежской области Александра Чалого. Полковник подозревается в получении взятки от предпринимателя, сумма которой должна была составить 3 млн рублей. Полицейского задержали при получении первого миллиона

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже и области не могут найти 16-летнюю Яну Карпову
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты