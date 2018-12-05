Появилось видео задержания в Воронеже попавшегося на взятке замначальника следственной части полиции

5 Дек. 10:22 2018-12-05T10:23:24+03:00

Он будет находиться под стражей как минимум под стражу до 29 января 2019 года

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Замначальника следственной части регионального управления МВД России был на днях задержан и допрошен. Ему придется отвечать по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» (штраф от 2 до 4 миллионов либо от 8 до 15 лет тюрьмы).

- Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2019 года. В ближайшее время следствие планирует предъявление обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.

Напомним, на днях стали известны некоторые подробности этой истории со взяткой. По версии следствия, 36-летний замначальника потребовал передать ему три миллиона рублей за дачу разрешения на уборку урожая арендатору земельного участка, на который был наложен арест. Кроме того, высокопоставленный полицейский за эти деньги предлагал другую помощь.