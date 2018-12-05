2018-12-05T10:08:33+03:00
Происшествия

В Воронежской области пенсионера переехал поезд

Мужчина пытался протиснуться под вагоном
Виктор ЛЕВШАКОВ
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К сожалению, спасти пенсионера уже не было возможностиК сожалению, спасти пенсионера уже не было возможностиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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60-летний житель города Лиски погиб на железнодорожной станции Колодезная в Каширском районе. Как сообщили в пресс-службе Юго-Восточного ЛУ МВД на транспорте, инцидент произошел 4 декабря в 19:16.

Мужчина спешил домой, в Лиски. Он собирался сесть на электричку, но то ли побоялся опоздать, то ли решил просто сократить путь. В итоге пенсионер отважился протиснуться прямо под вагоном грузового поезда. Именно в этот момент состав тронулся. Мужчина не успел выбраться из под гигантского вагона. К сожалению, он погиб. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали ЧП.

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