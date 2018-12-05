Часть воронежцев готова ввести запрет на Элджея, даже не слышав его песни

5 Дек. 09:24 2018-12-05T09:24:39+03:00

Можно предположить, что эти же горожане с легкостью могли бы выступить и против какого-либо другого исполнителя

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В Воронеже общественники пытаются отменить концерт популярного исполнителя Элджея, поскольку они увидели в его текстах слова, которые могут пагубно сказаться на поведении молодых слушателей.

В последние месяцы ажиотаж вокруг отмены различных концертов только растет. Поэтому мы вместе с социологической службой «Ваше мнение» решили обратиться непосредственно к горожанам и спросить: как вы считаете, можно ли ввести цензуру на творчество и запретить концерт того же Элджея?

Что приятно, большинство воронежцев не сторонники скоропалительных решений: 46,5% респондентов честно признались, что не знают этого исполнителя, поэтому не могут принять какое-либо решение.

Куда больше пугает отношение других 6% воронежцев, которые даже не слышали этого музыканта, но готовы запретить его концерт просто так. Впрочем есть и 1% тех, кто не знает Элджея, но выступает за свободу творчества.

Но все же было бы интересно услышать и тех, кто хотя бы представляет о ком идет речь. Так, 14% воронежцев, слышавших треки Элджея, выступили бы против проведения концерта с его участием. Впрочем 13% горожан наоборот были да только «за». Оставшиеся 19,5% ответили, что знают песни музыканта, но им все равно на его творчество.