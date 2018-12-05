2018-12-05T10:26:15+03:00
Общество

В Воронеже часть домов на улице 9 января подключат к новой водопроводной линии

Из-за этих работ воронежцам придется на время остаться без воды
Олег ИВАНОВ
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Перебои с водой должны прекратитьсяПеребои с водой должны прекратитьсяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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На участке водопроводной сети в районе дома № 266т на улице 9 января в течение нескольких лет происходили аварийные ситуации. Дело в том, что официально у этого водопровода не было хозяина. Да и здание местной повысительно-насосной станции оказалось в плачевном состоянии, там в любой момент могли рухнуть стены. С 10 декабря многоквартирные дома, которые раньше обслуживала бесхозяйная ПНС, будут переключены на новую линию.

Вместе с тем, из-за этих работ 5 декабря с 10:00 до 17:00 планируется ограничение водоснабжения ряда домов по улице 9 января: 258, 258 а, в. 264.266. 268 колледж. 270.272.274.276 б. 278.302.

В октябре в управлении ЖКХ городской администрации Воронежа состоялось совещание, на котором специалисты «РВК-Воронеж» предложили технологическую схему прокладки водопроводной линии, минуя повысительно-насосную станцию. В настоящее время бригады предприятия провели работы по монтажу нового трубопровода, который проходит под зданием ПНС.

- Полиэтиленовые трубы протяженностью 70 метров и диаметром 110 мм подключены к магистральному водоводу. Теперь здание повысительно-насосной станции можно демонтировать без ущерба для водоснабжения близлежащих домов. Вероятность возникновения нештатных ситуаций на этом участке сведена к минимуму, - рассказал директор по производству ООО «РВК-Воронеж» Юрий Ленченков.

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