2018-12-05T07:05:49+03:00
Наука

В Воронежском госуниверситете изобрели уникальное вещество для очистки воды

Разработанный учеными сорбент оказался дешевле зарубежных аналогов
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: предоставлено пресс-службой ВГУ.
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Ученые Воронежского госуниверситета изобрели уникальный сорбент, который будет очищать воду от тяжелых металлов и органических загрязнений. Преимущество вещества в том, что цена его гораздо ниже, чем у зарубежных аналогов. Кроме того, сорбент обладает лучшими техническими характеристиками. Об этом сообщили в пресс-службе ВГУ во вторник, 4 декабря.

Идея реализации проекта основывается на создании нового способа синтеза обращенно-фазового материала. Отсутствие на рынке на сегодняшний день аналогов предлагаемой технологии делает разработку чрезвычайно перспективной.

Лилия Синяева, автор проекта, кандидат химических наук, подчеркивает:

- Разработанные и представленные в проекте мезопористые мезофазные материалы серии ММ находят свое применение в качестве носителей действующего вещества в медицине, эффективных катализаторов, сорбентов в сорбционных процессах очистки вод от тяжелых металлов и органических загрязнений, неподвижной фазы в хроматографии, а также покрытий в электронике.

На данный момент уже ведутся переговоры о сотрудничестве с компанией «ГалаХим». План коммерциализации проекта предполагает создание малого инновационного предприятия по производству инновационных многофункциональных кремнийсодержащих материалов серии ММ, с привлечением в качестве одного из соучередителей Воронежского государственного университета.

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