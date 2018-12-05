Воронежцы показали на фото местные «белые ночи»

5 Дек. 06:30 2018-12-05T06:31:01+03:00

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В Воронеже жители микрорайона Тепличный показали на фото свои «белые ночи». Горожане сравнили яркое свечение местных предприятий с романтикой Санкт-Петербурга. Снимок накануне появился в популярной группе в соцсети.

- И зачем в Тепличном ночное освещение, если у нас белые ночи! Теплицы светят так, что можно крестиком вышивать! Время 23.30, - подписал фото автор.

В комментариях горожане пошутили над тем, что можно таким образом сэкономить на электричестве дома. А кто-то вообще решил, что в микрорайоне живет элита, поэтому «им и ночью солнце светит».

А как вам такая романтика?