2018-12-05T06:31:01+03:00
Общество

Воронежцы показали на фото местные «белые ночи»

Жители Тепличного сравнили яркое свечение предприятий с романтикой Санкт-Петербурга
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Ольга Омельченко.Фото: Ольга Омельченко.
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В Воронеже жители микрорайона Тепличный показали на фото свои «белые ночи». Горожане сравнили яркое свечение местных предприятий с романтикой Санкт-Петербурга. Снимок накануне появился в популярной группе в соцсети.

- И зачем в Тепличном ночное освещение, если у нас белые ночи! Теплицы светят так, что можно крестиком вышивать! Время 23.30, - подписал фото автор.

В комментариях горожане пошутили над тем, что можно таким образом сэкономить на электричестве дома. А кто-то вообще решил, что в микрорайоне живет элита, поэтому «им и ночью солнце светит».

А как вам такая романтика?

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