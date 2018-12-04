"Дивногорье" заняло 23-е место в рейтинге "любимых народных музеев"
Подвели итоги всероссийского онлайн-голосования «Мой любимый музей», в котором среди более 1600 музеев со всей страны участвовал и природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье».
Воронежская достопримечательность с уникальными меловыми дивами, пещерными храмами и позднепалеолитическими памятниками с находками костей доисторических лошадей не смогла пробиться в десятку лучших, слабовато воронежцы голосовали.
Дивногорье вошло в ТОП-50 отечественных музеев, пользующихся стабильным интересом и вниманием посетителей: наш музей на 23-м месте в народном рейтинге.
Первую строчку занял музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» (Московская область).