В Воронеже пройдет благотворительная акция "Добрый Новый год"

СЕГОДНЯ 21:43 2018-12-04T21:43:27+03:00

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В Воронеже стартует ежегодная благотворительная акция «Добрый Новый год». Неравнодушных горожан приглашают поделиться новогодними подарками с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (сиротами, детьми, родившимися в местах заключения, проживающих в приютах, бездомных).

С 20 декабря в городских ДК пройдут благотворительные концерты и акции, в рамках организуют сбор денежных средств на подарки. Но можно принести и сами презенты: принимаются сладкие подарки, предметы гигиены, игрушки, книги, карандаши, фломастеры, краски (в соответствии с санитарными нормами все вещи должны быть новыми).

- Эта добрая традиция зародилась у организаторов международного фестиваля «Искусство без границ» в 2015 году и на протяжении уже четырех лет позволяет малообеспеченным детям, детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья хотя бы ненадолго забыть о своих недугах и поверить в чудо, - отмечают организаторы.

Подарки принимают в 16 точках: КДЦ «Левобережье» (ул. Менделеева, 38, т. 243-00-71), КДЦ «Северный» (Московский пр-т, 131, т. 235-13-55), КДЦ «Шинник» (ул. Ростовская, 39, 243-16-65), клуб «Боровое» (ул. Героев России, 2д, т. 227-03-41), клуб «Восток» (ул. Конституции 7а, т. 227-48-39), клуб «Краснолесье» (ул. Лохматикова, 13, т. 259-40-75), клуб «Малышево» (ул. Октябрьская, 236, т. 220-36-44), клуб «Масловский» (ул. 206 стрелковой дивизии, 308, т. 244-00-35), клуб «Октябрь» (ул. Куйбышева, 23а, т. 241-63-80), клуб «Подгорное» (пл. Советов, 28а, т. 264-31-70), клуб «Подклетное» (ул. Арбатская, 66, т. 243-98-27), клуб «Первомайский» (ул. Центральная, 44, т. 241-37-42), клуб «Придонской» (ул. Защитников Родины, 2, т. 243-41-84), клуб «Репное» (ул. Репненская, 82, т. 221-73-41), клуб «Тенистый» (ул. Тепличная, 20б, т. 234-23-00), клуб «Шилово» (ул. Теплоэнергетиков, 8а, т. 89204145773).

28 декабря в 18.00 в КДЦ «Шинник» пройдет большой праздничный концерт, на котором детворе и вручат подарки.