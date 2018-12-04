Девятый Платоновский фестиваль пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня

СЕГОДНЯ 20:30 2018-12-04T20:31:57+03:00

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Стали известны даты девятого Платоновского фестиваля: форум искусств пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня 2019 года. Основные театральные и музыкальные события определены. Худрук Платоновфеста Михаил Бычков 4 декабря представил предварительную программу губернатору Воронежской области Александру Гусеву.

- Глава региона одобрил представленную программу девятого форума искусств, также было согласовано мероприятие, которым откроется Платоновский фестиваль. Мы переходим к этапу закрепления достигнутых договоренностей с будущими участниками фестиваля, - сообщила дирекция Платоновфеста.

В ближайшее время собираются объявить дату представения программы фестиваля воронежцам.

Напомним, Александр Гусев во время восьмого Платоновского фестиваля высказался о неоднозначности программы форума искусств и конкретно был недоволен уровнем спектакля, открывшего VIII Платоновфест. После чего высказывались мнения о смене концепции форума. Михаил Бычков в ответ признался в давлении со стороны департамента культуры.