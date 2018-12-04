2018-12-04T19:44:34+03:00
Звезды

В Воронеже откроется выставка Сергея Голлербаха

На экспозиции пройдет вечер, посвященный 95-летию художника и писателя, отбывавшего ссылку в наших краях
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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6 декабря в выставочном зале музея имени Крамского откроется выставка «Живопись Сергея Голлербаха. К 95 летнему юбилею». Сергей Голлербах - один из самых ярких современных художников русской диаспоры второй волны эмиграции. Родившийся в Ленинградской области, он с 1935 по 1937 год жил в Воронеже в ссылке с родителями. В начале войны попал в немецкую оккупацию, был увезен на работы в Германию, после войны учился в Мюнхенской академии художеств, с 1950 года Сергей Голлербах проживает в Нью-Йорке.

Проект представит 45 экспонатов - живопись и графику автора из собраний Дома русского зарубежья имени Солженицына, музея имени Крамского и коллекции режиссера Елены Родиной.

В день открытия выставки в музее пройдет вечер в честь 95-летия художника. На встрече представят книгу Голлербаха «Мысли в стих-ах…» (2017), Евгений Слепых прочитает отрывки из аудио-книги художника «Цель и случай» (2018), а также покажут докфильм «Сергей Голлербах: голая правда» режиссера Елены Родиной. На вечере выступит краевед, друг художника Олег Ласунский, передавший в 2015 году в дар музею имени Крамского работы Голлербаха.

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