Воронежский спасатель выиграл на "Поле чудес" ноутбук, смартфон, швейную машинку и 2 комплекта постельного белья

СЕГОДНЯ 19:01 2018-12-04T19:02:51+03:00

Владимир Скворцов отгадал слово в финале, а от суперигры отказался

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Воронежский спасатель стал победителем капитал-шоу «Поле чудес», эфир которого прошел 30 ноября.

Владимир Скворцов вышел в финал и с четвертого хода отгадал приспособление, которое придумали древние египтяне для разведения домашней птицы, - инкубатор.

Воронежец набрал 2700 очков и взял на них ноутбук, смартфон, швейную машину и постельное белье. Ведущий Леонид Якубович подшутил над игроком, мол, зачем вам постельное белье, может, второй комплект нужен? А Владимир Скворцов и не отказался!

А вот в суперигре рисковать не стал.

- Эмоции положительные, рад, что приехал на передачу «Поле чудес». Мы с женой шесть лет назад оставили заявку на участие, и только сейчас неожиданно пришло приглашение от телеканала, - поделился впечатлениями спасатель.

Воронежские спасатели уже становились героями популярного телешоу. В апреле 2017 года команда городской службы спасения вышла в финал передачи «Сто к одному».