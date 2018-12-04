Воронежский спасатель выиграл на "Поле чудес" ноутбук, смартфон, швейную машинку и 2 комплекта постельного белья
Воронежский спасатель стал победителем капитал-шоу «Поле чудес», эфир которого прошел 30 ноября.
Владимир Скворцов вышел в финал и с четвертого хода отгадал приспособление, которое придумали древние египтяне для разведения домашней птицы, - инкубатор.
Воронежец набрал 2700 очков и взял на них ноутбук, смартфон, швейную машину и постельное белье. Ведущий Леонид Якубович подшутил над игроком, мол, зачем вам постельное белье, может, второй комплект нужен? А Владимир Скворцов и не отказался!
А вот в суперигре рисковать не стал.
- Эмоции положительные, рад, что приехал на передачу «Поле чудес». Мы с женой шесть лет назад оставили заявку на участие, и только сейчас неожиданно пришло приглашение от телеканала, - поделился впечатлениями спасатель.
Воронежские спасатели уже становились героями популярного телешоу. В апреле 2017 года команда городской службы спасения вышла в финал передачи «Сто к одному».