2018-12-04T18:35:53+03:00
Общество

На выезде из Воронежа реконструировали участок дороги А-134

Теперь на магистрали по три основных полосы движения в оба направления плюс переходно-скоростные полосы
Ярослав ИВАНОВ
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4 декабря на выезде из Воронежа открыли после реконструкции участок федеральной автодороги А-134. Расширение было важно для магистрали, которая связывает Москву с южной частью страны. Сейчас на подъезде к Воронежу автодорога имеет по три основных полосы движения в оба направления плюс переходно-скоростные полосы.

Капремонт воронежского участка федеральной автомагистрали А-134 в московском направлении, общей протяженностью 12,585 км, длился с октября 2017 года по ноябрь 2018 года. Строители отремонтировали девять остановок, уложили цветное покрытие противоскольжения площадью 814 м2, установили шумозащитные экраны общей протяженностью 1 558,5 м.

После капремонта пропускная способность одного направления автодороги увеличилась с 2 980 автомобилей в час до 5 205 авто в час.

Областные власти считают, что реконструкция магистрали позволит транспорту двигаться без пробок

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