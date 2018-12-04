Синоптики обещают воронежцам теплый декабрь

СЕГОДНЯ 18:01 2018-12-04T18:01:46+03:00

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В Воронежском гидрометцентре дали предварительный прогноз на декабрь. Он обещает быть теплым, но без оттепели, по зимним меркам.

- Средняя температура декабря ожидается в районе минус 2,8 градусов, в то время как стандартная для первого месяца зимы – минус 3,1 градуса, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – В ближайшие две недели один циклон будет сменяться другим, уже в четверг, по всей видимости, будет сильный снегопад. Если же брать декабрь в целом, то высота снежного покрова составит 40 миллиметров. Этот показатель не дотягивает до среднего – 50 мм.

В ночь на среду, 5 декабря, синоптики прогнозируют небольшой снег и -3 градуса. Днем будет похожая погода, только немного потеплеет – до минус 1 градуса.

Ночью в четверг, 6 декабря, при сильном снегопаде обещают -2 градуса. Днем подует северный ветер, который, впрочем, особых изменений в погоду не принесет. Только чуть потеплеет – до -1 градуса.

В ночь на пятницу, 7 декабря, прогнозируют -5 градусов и по-прежнему сильный снег. Днем подует северо-западный ветер и потеплеет до -2 градусов.

Самая холодная ночь из ближайших будет в субботу, 8 декабря. Южный ветер, как ни странно, принесет с собой -8 градусов, а днем - -4. Снег будет идти, но уже не так мощно.