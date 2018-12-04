Воронежцы попрощаются с земляком, сыгравшим в известных сериалах «Карпов», «След» и «Универ»

СЕГОДНЯ 17:52 2018-12-04T17:53:54+03:00

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В среду, 5 декабря, воронежцы смогут попрощаться с актером Виталием Ендовицким. Наш земляк, скончавшийся 2 декабря в 49 лет от инсульта в одной из столичных больниц, окончил Воронежский институт искусств и засветился в таких популярных сериалах, как «След», «Карпов», «Универ».

Прощание с Виталием Ендовицким начнется в 11.00 в траурном зале морга на улице Ипподромной, 18а. Похороны пройдут на Юго-Западном кладбище.